Fenômeno da internet, com mais de 47 milhões de inscritos no YouTube e bilhões de visualizações, Enaldinho chega a Goiânia neste sábado (29) com o espetáculo A Origem de Happy & Angry, na Associação dos Subtenentes e Sargentos de Goiás (Assego). Os portões serão abertos às 16 horas. Com música, aventura e humor, a montagem acompanha um garoto que sonha em se tornar youtuber, mas precisa enfrentar os próprios medos.\nInspirada na trajetória do influenciador, a história aborda temas como bullying, autoestima, empatia e superação. Cenários vibrantes, painéis de LED, coreografias, performances e momentos de interação ajudam a transportar para o palco o universo que conquistou milhões de crianças e adolescentes na internet.\nSucesso entre o público infantil e as famílias, a peça será apresentada em Goiânia depois de percorrer cidades de todo o País e passar também por Lisboa e Porto, em Portugal. O espetáculo já ultrapassou a marca de 50 mil ingressos vendidos e reforça a expansão do trabalho de Enaldinho para além das plataformas digitais. Em entrevista ao POPULAR, ele fala sobre a construção dessa carreira, a responsabilidade de se comunicar com o público infantil e os desafios de levar para o palco um fenômeno nascido no YouTube.