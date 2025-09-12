Quando o empresário Mario Honório Dias Neto nasceu e ganhou o nome em homenagem ao avô, o Mario mais famoso do planeta ainda não existia. Anos depois, surgiria o bigodudo da gigante japonesa Nintendo que se tornaria o maior ícone dos videogames. A coincidência, que no início parecia apenas curiosa, logo ganhou outro peso: apaixonado por games, ele cresceu entre controles, cartuchos e tardes diante da TV, até perceber que seu próprio nome se confundia com a memória afetiva de milhões de jogadores.\n“O Mario representa o setor de jogos e é um símbolo cultural”, resume ele, destacando como o personagem transcende as telas. A paixão de Neto pelos videogames nasceu na infância, nas divertidas reuniões na casa de um vizinho. No fim dos anos 1980, conheceu Super Mario Bros. e o fascínio foi imediato. Em 1998, após sair do emprego em um banco, decidiu transformar esse interesse em profissão: abriu uma loja especializada, que atualmente fica no Setor Oeste e, claro, leva seu nome.