O universo colorido da Nintendo ganha proporções cósmicas em Super Mario Galaxy - O Filme, animação que expande o sucesso da franquia do Super Mario Bros. Considerado uma das grandes estreias de animação do ano, o novo longa, que ganha pré-estreia nos cinemas de Goiânia e Aparecida na próxima quarta-feira (1º), promete levar o personagem mais famoso dos videogames para uma aventura intergaláctica cheia de humor, ação e nostalgia, ingredientes que conquistaram o público no primeiro filme.\nA animação acompanha Mario e Luigi em uma jornada muito além do Reino do Cogumelo. Ao lado da Princesa Peach e Toad, os irmãos acabam cruzando galáxias após conhecer a misteriosa guardiã cósmica Rosalina. O grupo precisará impedir mais um plano ambicioso do vilão Bowser, que desta vez ameaça dominar não apenas um reino, mas todo o universo.