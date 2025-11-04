Quando a Lua cheia ocorre próxima do perigeu, o satélite fica mais brilhante e ligeiramente maior do que em outras luas cheias. (Reprodução/ Observatório Nacional)\nOs goianienses apaixonados por astronomia terão um motivo especial para olhar para o céu noturno esta semana. A segunda e penúltima Superlua de 2025 deve atingir seu pico de visibilidade, oferecendo um espetáculo natural.\nO fenômeno ocorre quando a fase de Lua Cheia coincide com o ponto da órbita lunar em que ela está mais próxima da Terra. Essa conjunção faz com que o diâmetro da Lua possa ser até 14% maior e seu brilho até 30% mais intenso em comparação com uma Lua Cheia no ponto mais distante.\nO auge do espetáculo é esperado para a noite desta quarta-feira (5). No entanto, o efeito de Lua Cheia poderá ser notado por cerca de três noites consecutivas, abrangendo o período de terça (4) a quinta-feira (6).