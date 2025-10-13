Boomers, 60+ ou terceira idade? Para muitos, envelhecer é um tabu e é difícil até mesmo escolher a melhor forma de nomear essa etapa da existência. Mas não para a turma animada que estará no Falas da Vida deste ano. Nesta quinta-feira (16), a TV Globo exibe o especial e apresenta diversos temas que permeiam o dia a dia de idosos sob uma nova perspectiva, cheia de humor. Com apresentação dos atores Luiz Fernando Guimarães e Susana Vieira, a atração entrega referências de quem vive e desfruta a famosa “melhor idade”. Além do riso, Falas da Vida promove uma reflexão sobre estigmas e traz, ainda, momentos de afeto e importantes conselhos. Com um elenco que conta com Suely Franco, Cristina Pereira, Milton Cunha, Stella Miranda, Cosme dos Santos, Anselmo Vasconcelos, Digão Ribeiro e Ju Colombo, a atração utiliza esquetes e momentos de stand up comedy para levantar conversas sobre etarismo, família, relacionamento e mercado de trabalho. Além de abordar sobre hábitos, liberdade, mudanças corporais e saúde mental. “Eu acho que, além do discurso, como ator que está inserido dentro do próprio tema do programa, é muito importante que se tenha uma autonomia para falar sobre os temas. Então, eu fiquei muito apaixonado pelo convite. Acho que a nossa sociedade está precisando desse momento”. Diz Luiz Fernando ao contar a sensação de ser chamado para apresentar a atração. Ele acrescenta e afirma que o humor abre portas para o entendimento. O programa joga luz sobre um público gigante, diverso e cheio de vida, que às vezes é tratado com cuidado demais, ou com atenção de menos. “Acho que é um assunto que precisa estar na mesa da família brasileira. Como que a gente está lidando com a população idosa e como a população idosa se percebe. E, mais do que isso, eu acho que é sobre dar às pessoas o direito de envelhecerem da maneira que elas quiserem e não colocar ninguém em nenhuma caixinha. O que é hoje em dia você ter 60, 70, 80 ou 90 anos? Quantas pessoas ao nosso redor a gente percebe envelhecendo? O que a gente estigmatizava lá atrás, como uma pessoa idosa, isso não é mais”, explica Matheus Malafaia, diretor artístico. Ao unir referências e situações naturais na vida de uma “pessoa 60+”, o especial mostra que viver bem, com saúde e autonomia, é um direito. São pessoas que têm, sim, muita história para contar, mas seguem colecionando momentos. Viajando, fazendo um novo esporte, se apaixonando, mudando o visual, abrindo empresa, virando influenciador digital, tatuando pela primeira vez ou só apreciando a paz de um domingo em família. “Eu acho que o humor talvez seja uma maneira de me manter viva. O fato de ser alegre, meio criançona ou ser meio sarcástica, me mantém muito esperta. Minha cabeça sempre está trabalhando. Eu não dei mole para a vida, eu estou sempre ativa!”, diz a atriz e apresentadora do especial Susana Vieira. De acordo com a roteirista Veronica Debom, há uma oportunidade de trazer muitos debates à tona e um deles é sobre como a maturidade é percebida. “A gente tem personagens diversos que sentem coisas diferentes sobre ter entrado na maturidade. Sobre os apresentadores, Susana e o Luiz são duas figuras muito icônicas brasileiras. E eu acho que eles deram um par que é inesperado a princípio, mas que é um par fabuloso. Juntos são uma fórmula muito potente!”, acrescenta Veronica. Falas da Vida tem roteiro final de Veronica Debom e direção artística de Matheus Malafaia. O especial é escrito por Flávia Boggio, Luciana Fregolente e Veronica Debom, com colaboração de Bruna Trindade, Clara Anastácia e Carolina Warchavsky. A produção executiva é de Claudio Dager, produção de Silvana Feu e direção de gênero de Patricia Pedrosa.