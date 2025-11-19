Pré-estreia\nA Natureza das Coisas Invisíveis\nBrasil, 2025. Direção de Rafaela Camelo. Com Laura Brandão, Larissa Mauro, Serena. Drama, 1h30. 12 anos. Cine Cultura, às 19h. A história de duas meninas que se conhecem em um hospital em suas férias e, ao compartilharem o desejo de sair, formam uma amizade entre momentos agridoces. Na trama, Glória, uma menina de 10 anos, está com a mãe no hospital onde ela trabalha e acaba conhecendo Sofia, da mesma idade. Entediadas e frustradas por estarem perdendo suas férias dentro de um hospital.\nEstreias\nO Sobrevivente\nEUA, 2025. Direção de Edgar Wright. Com Glen Powell, Josh Brolin, William H. Macy. Suspense de ficção científica, 2h13. 16 anos, legendado e dublado. Buriti 2, dubl., às 16h30 e 19h10. Buriti 3, dubl., às 21h10 (exceto sexta, domingo e terça), e leg., às 21h10 (sexta, domingo e terça). Buriti 6, dubl., às 19h (sábado e domingo), às 14h. Cine Ritz 2, dubl., às 16h e 20h45. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 15h50, 18h40 e 21h30. CineMais Bougainville 3, dubl., às 14h30 e 20h30, e leg., às 17h30. CineMais Portal Norte 3, dubl., às 15h, 18h e 21h. CineMais Portal Sul 3, dubl., às 15h, 18h e 21h. Cinemark Flamboyant 3, leg., às 14h20, 17h20 e 20h35. Cinemark Flamboyant 4, dubl., às 12h20 (sexta, sábado e domingo, às 12h15 e 18h30; segunda, terça e quarta, às 18h30). Cinemark Passeio 2, dubl., às 12h40 (exceto segunda, terça e quarta), 15h40, 18h40 e 21h45. Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 14h30, 17h30 e 20h15. CineX Oscar Niemeyer 1, dubl., às 17h e 21h35. Kinoplex Goiânia 2, dubl., às 13h (exceto segunda, terça e quarta) e 18h30, e leg., às 15h45 e 21h15. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 15h05 (quinta, sábado e domingo), 17h55 e 20h40. Uma realidade sombria que se passa no ano de 2025, nos Estados Unidos, onde a economia está em colapso e a violência global se intensifica. Nesse cenário caótico, Ben Richards encontra sua única chance de salvar a família ao se voluntariar para participar do violento game show The Running Man. No programa, os participantes precisam escapar de uma equipe de assassinos.