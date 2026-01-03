-VÍDEO: Sylvester Stallone escreve livro (1.3356898)\nSylvester Stallone começou o ano celebrando uma conquista pessoal longe dos sets: a conclusão de sua autobiografia, escrita inteiramente à mão.\nEm uma mensagem publicada nas redes, o ator contou que finalizou "The Steps", livro de memórias em que revisita sua trajetória e, sobretudo, o caminho improvável que levou ao sucesso de Rocky, filme que transformou sua vida e carreira.\nSegundo Stallone, a escolha por escrever manualmente não é apenas estética ou nostálgica. Para ele, o gesto cria uma conexão mais profunda com as lembranças. "Há algo que acontece quando você escreve à mão, em vez de digitar. A memória é ativada de outra forma, e a relação com a página se torna muito pessoal", afirmou. O ator brincou ainda que nunca se adaptou à digitação —e que, a essa altura, "já é um pouco tarde" para aprender.