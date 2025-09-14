Demorou, mas finalmente chegou. O cantor Thiaguinho volta a Goiânia com o projeto Tardezinha – 10 anos, no sábado (20), às 14 horas, no Estádio Serra Dourada, prometendo uma tarde de samba e pagode em clima de celebração. Antes disso, a programação cultural da semana em Goiânia traz o Festival do Boneco 2025 com oficinas, espetáculos e rodas de teatro lambe-lambe, além da estreia nacional de Circus – A Nova Tournée, da Cia. Circo de Bonecos (SP).\nNa sexta (19), os ilusionistas Henry & Klauss apresentam o Illusion Show no Teatro Rio Vermelho, em temporada até domingo, com truques de levitação e escapismo. Também no dia 19, começa a Restaurant Week, com menus italianos em restaurantes de destaque. Há ainda atrações para os roqueiros e musical para a criançada. Confira a programação e divirta-se.