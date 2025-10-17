Uma nova tendência estética que viralizou entre jovens, principalmente por influência das redes sociais, tem deixado os dentistas em alerta. Ao POPULAR, o doutor em implantodontia, Frederico Coelho explicou que a "tatuagem nos dentes” pode causar cáries e uma série de problemas graves, especialmente quando realizado em dentes saudáveis.\nEstamos falando de desgaste irreversível da estrutura dental natural, problemas na mordida e na Articulação Temporomandibular (ATM), aumento da sensibilidade dentária, infecções ou inflamações gengivais, retratamentos frequentes e desconfortáveis. Além de um maior risco de cáries e infiltrações sob próteses mal indicadas”, informou o especialista.\nConselho Federal de Medicina publica resolução que proíbe aplicar anestesia para fazer tatuagem\nRemoção de tatuagem levanta questões sobre novas mudanças de comportamento