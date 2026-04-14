Só dá ela. Taylor Swift é a artista com mais indicações no American Music Awards 2026, cuja premiação acontecerá no dia 25 de maio, direto do MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas.
Taylor está indicada nos quesitos Artista, Álbum e Canção do ano, além de Melhor Álbum Pop, Melhor Canção Pop, Melhor Artista Pop Feminina, Melhor Videoclipe e Canção do Verão.
Ela é seguida por outros quatro nomes que receberam sete indicações cada um. São eles Sabrina Carpenter, Morgan Wallen, Sombr e Olivia Dean. Os dois últimos pela primeira vez.
Segundo o Entertainment Weekly, Queen Latifah será a apresentadora. Ela já havia comandado a festa no ano de 1995.