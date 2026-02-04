Após uma temporada de reformas interna e externa, o Teatro Carlos Moreira reabre oficialmente as portas nesta quinta-feira (5), com uma maratona para celebrar a nova fase do espaço e reforçar seu papel na revitalização cultural da Rua 8, no Centro. A abertura será marcada pela apresentação do espetáculo A Sogra que Pedi a Deus, protagonizado por Carlos Moreira, a partir das 20 horas.A trama gira em torno de Renato e Flávia, um casal que planeja uma viagem ao Caribe com amigos de infância, mas vê seus planos desmoronarem após um imprevisto com a secretária de Flávia. Para piorar a situação, Dona Zulmira, a sogra de Renato, enfrenta problemas domésticos e decide se hospedar na casa da filha, acreditando que o casal está fora da cidade. O que era para ser um fim de semana tranquilo se transforma em uma verdadeira batalha de convivência, repleta de situações hilárias e diálogos afiados.Para Carlos Moreira, a reabertura do Teatro simboliza mais do que a entrega de um espaço restaurado, sendo uma etapa essencial no projeto de revitalização da Rua do Lazer, uma demanda antiga da sociedade e do poder público. “O Centro, onde está localizado o nosso teatro, é um dos espaços mais importantes da cidade do ponto de vista geográfico, arquitetônico, artístico e cultural. Ele nasce como um espaço de convivência, de troca de experiências, e essa essência jamais pode ser perdida”, afirma.A revitalização envolveu tanto a adequação estética quanto técnica do espaço, inspirada na arquitetura art déco, dialogando com o entorno histórico da Rua do Lazer. “Hoje entregamos um teatro mais elaborado, com segurança, limpeza, qualidade técnica e acessibilidade, criando uma experiência em que o público realmente se desliga do mundo externo e faz uma viagem desde o momento em que entra no beco, aprecia a arquitetura e assiste ao espetáculo”, destaca Carlos Moreira.A programação cultural segue ao longo de todo o mês de fevereiro, sempre às 20 horas, reunindo apresentações teatrais, musicais, monólogos e shows de humor que reafirmam o teatro como um espaço permanente de convivência, formação de público e valorização da produção artística local. “Quando eu digo que a cidade entra em cena, é porque os artistas de Goiânia precisam de espaço para trabalhar. Os custos dos grandes teatros inviabilizam temporadas longas. Aqui, queremos criar uma lógica de temporadas, formar público e garantir que o teatro esteja em atividade durante todo o mês”, explica Carlos Moreira.Os ingressos são solidários mediante o pagamento do valor de R$ 20. Além dos espetáculos, o público poderá visitar também a Feira Ilustrada, realizada diariamente, integrando artes visuais de artistas independentes da região. O projeto de reabertura do Teatro Carlos Moreira é realizado com recursos do Programa Goyazes, do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura.SERVIÇOEspetáculo: A Sogra que Pedi a DeusData: Quinta-feira (5), às 20hLocal: Teatro Carlos Moreira / Rua 8 (Rua do Lazer), CentroValor: R$20Reservas: (62) 99142 -6714, com a produtora Percia RibeiroMais informações: @ciadeteatrocarlosmoreira.go