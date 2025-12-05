Situações cotidianas e diálogos afiados conduzem os nove esquetes do espetáculo Agora É que São Elas!, que chega ao Teatro Goiânia neste sábado (6) e domingo (7), às 19 e 18 horas, respectivamente. Protagonizada por Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco, a comédia apresenta personagens identificáveis na “vida real” com uma boa dose de improvisação. O roteiro e direção são assinados pelo humorista e apresentador Fábio Porchat.\nPara compor o espetáculo, Porchat trouxe textos inéditos e revisitou esquetes que remontam aos anos de 2004 e 2005, período em que era estudante da Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), no Rio de Janeiro. “Os textos, apesar de terem 20 anos, são super atuais”, comenta Maria Clara Gueiros. A atriz divide com as colegas de cena a missão de interpretar 20 personagens, entre femininos e masculinos. “Eu adoro essa revisita ao mundo dos esquetes, que era uma coisa que estava esquecida e é maravilhoso”, aponta.