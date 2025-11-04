Após passar por cidades do interior de Goiás, como Anicuns, Silvânia e cidade de Goiás, o espetáculo Volta, Rita! encerra a temporada de circulação com apresentações nesta quinta-feira (6) e sexta-feira (7), às 20 horas, no Teatro Goiânia. A produção une teatro físico e micro-poéticas corporais em uma narrativa visual intensa e poética. A entrada é gratuita.A montagem foi idealizada pela Cia. Sei Lá o Quê de Teatro, como parte de uma pesquisa sobre o teatro de máscaras. A trupe já possui outros trabalhos nesse segmento, como Jujuba para Dias de Chuva, espetáculo que participou de mais de dez festivais pelo Brasil, com 11 indicações e sete prêmios recebidos.Volta, Rita! narra, sem o uso de falas, a história de Rita e Rui, um casal que vive uma rotina típica do interior até que a protagonista decide romper com o cotidiano para seguir o sonho de ser cantora. A trama é conduzida por ações físicas cotidianas, explorando uma linguagem que combina o Teatro de Máscaras e referências da cultura goiana.Inspirado em imagens de artistas que retratam a goianidade, o espetáculo constrói uma dramaturgia visual e sonora singular, de forte impacto emocional. O projeto é uma realização da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás e do Ministério da Cultura, por meio da Política Nacional Aldir Blanc. \tServiçoEspetáculo: Volta, Rita!, da Cia. Sei Lá o Quê de TeatroData: Quinta-feira (6) e sexta-feira (7)Horário: 20hLocal: Teatro Goiânia / Av. Tocantins, esq. com Rua 23, CentroEntrada: gratuita