A segunda semana de agosto reúne atrações que passam pelo teatro, rock, eurodance e sertanejo em Goiânia. A programação começa com o solo NIQ – Por Estradas Mundo Afora, do ator e palhaço Júlio Vann, que mistura teatro, música e cultura popular brasileira. Na sexta-feira, a cantora belga Evi Goffin, voz que marcou o grupo Lasgo, revive os sucessos do eurodance dos anos 2000 no Bolshoi Pub.\nO sábado traz o retorno da banda Nenhum de Nós, celebrando quase quatro décadas de carreira no Teatro Rio Vermelho, além de um tributo ao Led Zeppelin com a Celebration Band e um festival sertanejo com o fenômeno Panda. No encerramento da semana, o humorista Rogério Morgado volta a Goiânia após quatro anos e a drag queen Harley Pocstar comanda mais uma edição do Drag Show. Confira a programação e divirta-se.