Uma apaixonada pela literatura e pelos livros. Assim se define a paulista Andréa del Fuego, que fará neste domingo (31) a conferência de encerramento do 7º Encontro Nacional de Escritores, promovido pela UBE Goiás, no Sesc Cidadania (Jardim América), a partir das 16 horas. Autora de livros celebrados pelo público e pela crítica, como Os Malaquias, A Pediatra, As Miniaturas e Nego Tudo, ela tem uma relação visceral com a literatura e os mistérios da linguagem. Nesta entrevista exclusiva o POPULAR, Andréa revela um pouco de seu processo de criação, comenta sobre a influência que sua formação em Filosofia exerce na obra ficcional de sua lavra, elenca seus escritores e suas obras preferidas e analisa os impactos da Inteligência Artificial na produção literária. Ao mesmo tempo, ela celebra o crescimento do mercado literário doméstico, os clubes de leitura e elogia o fato de o público nacional estar prestigiando cada vez mais autores e autoras brasileiros.