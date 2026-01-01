O verão 2026 está muito on no Caldeirão com Mion. A partir deste sábado (3), o programa embarca em uma viagem por pontos turísticos e histórias no estado do Rio Grande do Norte com o Caldeirão de Verão e recebe convidados especiais para curtir as atrações no destino que está entre os mais procurados na temporada de férias do Brasil.Além da capital, Natal, o apresentador Marcos Mion e a equipe do programa viajam do litoral ao sertão para mostrar as belezas naturais e manifestações culturais da região, em matérias especiais que serão apresentadas durante o mês de janeiro. Em São Miguel do Gostoso, um palco diferente de tudo o que o programa já fez recebe as atrações musicais em um clima de luau para as tardes mais quentes e cheias de energia do ano.Na estreia do Caldeirão de Verão, Solange Almeida, Zaynara e Luan Pereira são os convidados para uma conversa descontraída e recheada de sucessos que estão na boca da galera. Tem também o economista Gil do Vigor ciceroneado pelo humorista Mução em uma experiência de aventura no “aerobunda”. Já o ator Juliano Cazarré acompanha Mion em uma visita ao Santuário de Santa Rita, no município de Santa Cruz. Com um monumento de 56 metros de altura da padroeira, o local abriga a maior estátua cristã do mundo e se tornou símbolo do turismo religioso no estado.A oportunidade de sair do estúdio já virou marca do Caldeirão e é celebrada por Mion. “A gente tem o desafio de levar o Caldeirão pro Brasil, literalmente e, com isso, fazer o Brasil se ver dentro do Caldeirão! As nossas viagens nos aproximam do público e permitem esse mergulho no que o Brasil tem em sua essência, pelos quatro cantos do nosso território, que é essa diversidade maravilhosa! Fiquei encantado com tudo o que vi e muito grato pela recepção de todos por onde passei. Teremos programas que mergulham na cultura e nos costumes locais, contando histórias e a ancoragem do nosso palco num luau cinematográfico em São Miguel do Gostoso! Sinto um orgulho enorme da vontade e da capacidade do nosso time de fazer acontecer esse nosso sonho de levar o Caldeirão pelo Brasil”, comenta o apresentador.Desde 2024, o Caldeirão com Mion ampliou seu formato no ar para, além de um programa de estúdio, se tornar uma experiência itinerante que percorre o Brasil e revela sua pluralidade cultural. A iniciativa ressalta um compromisso da Globo com o regionalismo e a brasilidade.Para Solange Almeida, que já viveu no Rio Grande do Norte, a participação no programa tem um sabor especial. “Me lembro muito bem das praias e desse sol maravilhoso e, claro, de momentos pessoais de crescimento e muita luta no tempo que vivi aqui. Seis anos atrás estive em Gostoso e agora tô pegando tudo diferente, ainda mais bonito. Vai ser um Caldeirão pra festejar, um encontro de ritmos e alegrias com esses dois jovens muito talentosos”, declara a cantora sobre o encontro musical inédito com Zaynara e Luan. Sol ainda completa: “Tive um ano de 2025 com casa nova, muitas conquistas, ônibus novo saindo do forno e o ‘Absoluta’, um projeto incrível que lancei, então começo 2026 dando continuidade às viagens com esse trabalho e encontrando o público por aí”.Criado e produzido pelos Estúdios Globo, o Caldeirão com Mion tem apresentação de Marcos Mion e direção artística de Geninho Simonetti. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.