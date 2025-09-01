Passados 26 anos de sua exibição original, Terra Nostra volta às telas da TV Globo, no Edição Especial, logo após o Jornal Hoje. Uma das maiores produções do horário nobre da teledramaturgia brasileira, a novela escrita por Benedito Ruy Barbosa retrata a saga da imigração italiana no final do século 19. A trama tem início com a partida do navio Andrea I, de Gênova, em 1894, levando centenas de camponeses italianos rumo ao Brasil. Entre eles está Matteo (Thiago Lacerda), um jovem empreendedor cheio de esperança na nova vida que o aguarda do outro lado do Oceano Atlântico. Durante a travessia, o italiano conhece a doce Giuliana (Ana Paula Arósio). Os dois se apaixonam perdidamente e decidem enfrentar juntos o futuro incerto, mas acabam se perdendo um do outro no desembarque. No Brasil, Matteo vai trabalhar no interior de São Paulo, na colheita de café, mas logo entra em conflito com o patrão, o coronel Gumercindo (Antonio Fagundes). Determinado e com um talento natural para a liderança, ele se torna porta-voz dos trabalhadores rurais e de seus conterrâneos, reivindicando melhores condições de trabalho. O personagem marcou a trajetória de Thiago Lacerda. Na época, no início de sua carreira, o convite para interpretar um dos protagonistas da novela foi recebido com entusiasmo, alegria e grande responsabilidade. Natural do Rio de Janeiro, o ator mergulhou na cultura italiana para dar vida ao papel. “Assim que soube que interpretaria o personagem, a primeira coisa que pedi ao Jayme Monjardim foi para ir a São Paulo. A colônia italiana de lá é enorme, e me receberam de forma absolutamente generosa. A partir dali, foram 23 dias intensos de preparação. Passei a assistir apenas filmes italianos, ouvir exclusivamente música italiana, frequentar aulas de língua e de dança tarantela. Todo esse processo de estudo foi uma das coisas mais enriquecedoras e lindas que a novela me trouxe”, revela o ator.