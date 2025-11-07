Raimundo Fagner canta sobre sentimentos com um pé no passado e outro no presente. Há mais de meio século, os brasileiros ouvem sua voz única, marcada pelo sotaque cearense, interpretando canções que são tão cultas quanto populares. A turnê que celebra 50 anos de carreira do ícone da MPB volta a Goiânia neste sábado (8), às 21h30, no Centro de Convenções da PUC - Goiás. O cantor promete emoção e algumas surpresas no repertório que viaja no tempo. Clássicos como Canteiros, Quem Me Levará Sou Eu, Mucuripe, Asa Partida, Espumas ao Vento, Romance no Deserto, Guerreiro Menino e Borbulhas de Amor não devem ficar de fora. Ao POPULAR, o músico fala sobre sua relação com Goiânia, o sucesso após cinco décadas de carreira e o que o padre Fábio de Melo tem a ver com a renovação de sua banda.\nFagner, você tem uma história antiga com Goiânia. Pode contar como sua relação com a cidade começou?