O que era para ser um gesto carinhoso no fim de uma partida terminou em polêmica internacional. Durante o US Open, o polonês Kamil Majchrzak havia autografado uma bola e entregue o próprio boné para um garoto que assistia ao jogo das arquibancadas. Mas, antes que o menino pudesse guardá-lo, um homem tomou o acessório de suas mãos.\nAs imagens circularam rapidamente e geraram revolta nas redes sociais. Ele foi identificado como Piotr Szczerek, empresário milionário e CEO de uma empresa de pavimentação que patrocina a federação polonesa de tênis. Após a repercussão negativa, o executivo desativou suas contas online.\nO caso aconteceu na última quinta-feira (28), logo após a vitória de Majchrzak sobre o russo Karen Khachanov, em uma partida de cinco sets. A cena foi registrada por torcedores próximos e chamou atenção não apenas pela atitude considerada desrespeitosa, mas também pela reação imediata do público, que defendeu o garoto.