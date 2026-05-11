Espetáculos teatrais, oficinas, intervenções itinerantes e shows ocupam diferentes pontos da cidade de Porangatu com a programação da 21ª edição da Mostra de Teatro Nacional de Porangatu (TeNpo 2026). O festival começa nesta terça-feira (12) e segue até o sábado (16) com o tema A Cidade como Palco, com atrações locais e nacionais, como a Cia. Os Melhores do Mundo. Toda a programação é gratuita.\n“O tema desta edição nasceu da proposta de aproximar ainda mais a arte do cotidiano das pessoas”, comenta a superintendente de Fomento e Gestão Cultural da Secult Goiás, Raissa Coutinho. “A ideia foi pensar Porangatu não apenas como sede do festival, mas como parte ativa da experiência cultural. Quando ocupamos ruas, praças e diferentes equipamentos públicos, ampliamos o alcance das ações e criamos novas possibilidades de encontro entre artistas, moradores e visitantes”, comenta.