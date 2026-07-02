Em uma romaria que transforma Trindade em um dos maiores destinos de peregrinação católica do País, a música também ocupa lugar de destaque. Neste fim de semana, dois artistas de gerações diferentes do sertanejo serão responsáveis por encerrar os shows da Romaria do Divino Pai Eterno 2026. Ana Castela se apresenta nesta sexta-feira (3), às 21 horas, no Carreiródromo. No sábado (4), no mesmo horário, será a vez de Daniel subir ao palco em uma apresentação que marca o encerramento da festa. Se Daniel representa uma trajetória consolidada e construída ao longo de décadas, Ana Castela simboliza a força da nova geração do sertanejo. Aos 22 anos, a cantora vive um dos momentos mais importantes da carreira. Recentemente, lançou o álbum Fire Arena, projeto que marca uma nova fase artística, ampliando as referências musicais da chamada Boiadeira sem abandonar as raízes ligadas ao universo rural que a transformaram em fenômeno nacional. A presença da artista em Trindade ocorre em um período de intensa exposição profissional. Além dos shows pelo País, Ana também passou a investir em projetos na TV e em novos formatos de conteúdo, ampliando o alcance da própria marca para além da música. A ligação de Ana Castela com Goiás também se fortaleceu à medida que sua carreira cresceu. Em maio deste ano, ela foi uma das principais atrações da Pecuária de Goiânia, reunindo cerca de 75 mil pessoas em um dos shows mais comentados da edição. O Estado voltou a aparecer recentemente nos planos da cantora quando Goiânia foi escolhida pela TV Globo para receber, no fim de julho, o espetáculo inspirado na novela Coração Acelerado, da qual ela participa. Apesar do sucesso, a artista afirma que procura preservar hábitos e valores que traz desde a infância. Em entrevista ao POPULAR, a cantora falou sobre a importância da fé em sua vida, a relação construída com o público goiano e a emoção de participar de uma das manifestações religiosas mais tradicionais do Brasil. Confira: