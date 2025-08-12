A série original Globoplay Dias Perfeitos convida o público a transitar pela perspectiva de Téo (Jaffar Bambirra) e de Clarice (Julia Dalavia), ao dividir a narrativa entre os pontos de vista dos dois protagonistas. Nesta quinta-feira (14), quatro capítulos da obra serão disponibilizados no catálogo da plataforma. Mais dois capítulos chegam nos dias 21 e 28, respectivamente.Um estudante de medicina brilhante, de fala calma e formal, Téo parece ser o pretendente perfeito que toda mãe aprovaria para sua filha. Mas, por trás das roupas engomadas e do cabelo impecável, ele esconde uma pessoa fria, manipuladora e incapaz de ter relações pessoais.Filho de Patrícia (Debora Bloch), Téo se encanta por Clarice após conhecê-la por acaso e começa a revelar um lado mais sombrio de sua personalidade. “É difícil descrever o Téo, mas sinto que ele é uma ebulição interna. Ele não se sente confortável na própria casca e, quando conhece Clarice, se sente livre pra ser quem é de verdade. E, quem ele é, não é nada bacana. Entrei em contato com sentimentos muito opostos aos meus”, explica Jaffar Bambirra.Téo tenta iniciar um relacionamento com Clarice, mas, diante das negativas da jovem, decide sequestrá-la acreditando que, com o tempo, ela vai correspondê-lo e eles poderão formar uma família. “O diferencial da série é o aprofundamento nesses dois personagens. A obra é muito focada nos dois e você acaba entrando na cabeça deles, nos sentimentos e nas angústias que têm”, o ator aponta. A diretora Joana Jabace revela como foi conceber as duas perspectivas para a obra audiovisual. “O maior desafio foi encontrar o equilíbrio entre dois pontos de vista tão distintos e garantir que cada um tivesse sua identidade sem perder a coesão como um todo. O Téo enxerga o mundo a partir de uma lógica doente e obsessiva, enquanto a Clarice tem uma percepção ligada à liberdade, ao fluxo e à intuição. Era essencial que o espectador sentisse essas diferenças, mas também fosse capaz de transitar entre esses universos sem rupturas”.“Acho que o exercício de alternar perspectivas é um dos grandes trunfos da série, porque convida o espectador a habitar duas realidades (duas mentes muito diferentes), uma experiência que pode ser tão libertadora quanto desconfortável”, ela finaliza.Adaptação da autora Claudia Jouvin com direção geral de Joana Jabace para o livro homônimo best-seller de Raphael Montes, o thriller psicológico tem produção da Anonymous Content BR. \tO elenco também conta com Fabíula Nascimento, Elzio Vieira, Julianna Gerais, Clarissa Pinheiro, Lee Taylor, Teca Pinheiro, Felipe Camargo, Giovanni Venturini, Heloísa Honein e Joana Castro. Junto a Claudia, Dennison Ramalho e Yuri Costa assinam os roteiros.