Tem coisa que só acontece na rua. O acaso de um encontro, o peso de uma despedida, a memória que insiste em voltar quando se atravessa a mesma esquina. Em Te Vi Na Rua Ontem, o artista goiano Teodoro organiza essas experiências como quem monta um mapa emocional de Goiânia, transformando a cidade em matéria viva de seu primeiro álbum de estúdio. O trabalho já está disponível nas plataformas digitais.\nO trabalho se organiza como uma narrativa contínua. Ao longo de 15 músicas, Teodoro atravessa gêneros como rap, forró, brega,funk e reggaeton, criando uma unidade que não depende de estilo, mas de experiência. “Apesar das 15 faixas, tudo se conecta. Quando você ouve o álbum completo, entende que existe uma história maior sendo contada”, explica o cantor.\nEsse desenho reflete um processo de amadurecimento. Depois dos EPs Escorpião, Vênus e Emocionado, o artista encara o álbum como um ponto de virada na própria trajetória. “Os EPs foram meu TCC. Foi onde aprendi, experimentei, entendi o que eu queria fazer. Agora o álbum é a entrega de tudo isso, com uma lírica melhor, uma voz mais segura e uma história mais bem contada”, diz.