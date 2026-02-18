De instrumentos de cordas ressoam samba, rock, blues, jazz, choro e música caipira. A diversidade da música instrumental será celebrada na terceira edição do Festival Blues Goiânia, que, pela primeira vez, será realizada em quatro diferentes cidades goianas. A primeira etapa acontece nesta sexta-feira (20) e no sábado (21), em Trindade e Inhumas.\nO pontapé inicial será em Trindade, às 20 horas, no Salão Paroquial Pe. Negri. Na programação, Com a Corda Toda (Pedro Braga e Luiz Chaffin) e Negróide (Edilson Morais). No dia seguinte, em Inhumas, no mesmo horário, no Goiaba Rock Clube, haverá mais uma apresentação de Com a Corda Toda e de Marcelo Maia.\nO show A Corda Toda é um duo com os guitarristas Pedro Braga e Luiz Chaffin, parceiros de longa data. O show é baseado em música instrumental e passa por diversos ritmos, como rock, blues, baião e samba, apresentando clássicos conhecidos do público, como Terra, de Caetano Veloso, Sons de Carrilhões, de João Pernambuco e Asa Branca, de Luiz Gonzaga.