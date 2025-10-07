Entre novas músicas originais e emoções que prometem mexer com o coração dos fãs, a terceira temporada de Rensga Hits! já tem data marcada para estrear na TV Globo: 23 de outubro. Na nova leva de episódios, mais momentos de sofrência, rivalidades entre estrelas da música sertaneja e amores avassaladores estão garantidos. Oito meses após o rompimento entre as duas irmãs, Raíssa (Alice Wegmann) agora é uma estrela consagrada e integra o line-up do Festival de Barretos, a consagração máxima para uma cantora sertaneja. Já Gláucia (Lorena Comparato) enfrenta uma fase de desilusão com o amor, a família e a música. Tudo se transforma ainda mais com a morte de Guarariba (Ernani Moraes), pai das jovens, que, em seu testamento, declara Gláucia como sua única herdeira.Ao se sentir deixada de lado pela decisão do pai, Raíssa decide abraçar o sucesso com tudo e se torna cada vez mais exigente e estressada, afastando-se da própria família e dos amigos. A tensão aumenta com o retorno de Cauã (Leo Bittencourt) dos Estados Unidos, que aparece em Goiânia em meio a uma guerra midiática entre a cantora e Enzzo Gabriel (Maurício Destri). Ao mesmo tempo em que saboreia a fama e enfrenta os desafios que mexem com seu coração, Raíssa também precisa lidar com a ascensão artística de sua rival Luane (Júlia Gomes), que conquista o público com seu novo hit, Fogueteira. Gláucia, por sua vez, vai do céu ao inferno ao descobrir o rombo financeiro deixado por Guarariba na Joia Maravilha. Obrigada a administrar as carreiras de Enzzo e Luane, ela contrata Isaías (Mouhamed Harfouch) como compositor da casa, e os dois lutam para resistir à química inegável entre eles.Em paralelo, as duas casas de composição musical vivem um verdadeiro caos desde que Marlene (Deborah Secco) e Helena (Fabiana Karla) decidiram deixar tudo pra trás e sumir de Goiânia. Os artistas da Rensga Hits são surpreendidos pela chegada de Henri Maldonado (Rafael Infante), um executivo que promete transformar a empresa em um “business lucrativo” até que seja vendida ao comprador que oferecer mais dinheiro.Deivid (Alejandro Claveaux), que voltou ao estilo cafajeste após o término com Kevin (Samuel de Assis), tenta comprar a Rensga, mas um contratempo derruba seus planos. Frustrado e ainda abalado pela separação, ele procura Kevin, mas o ex está focado em seu novo trabalho, após se tornar sócio de Carol (Maíra Azevedo) no Espetinho.Novos personagens também movimentam a trama nesta temporada. Além de Rafael Infante como Henri Maldonado, Fanieh interpreta Maria Flor, que está prestes a assumir seu primeiro grande papel no teatro musical, dando vida a Thamyres (Jeniffer Dias) na peça que retrata a história dela e de seu irmão. Com personalidade forte, a atriz leva Thamy a questionar se está realmente no controle de sua vida. No mesmo núcleo, Jean Paulo Campos entra como Petro, ator que interpretará Theo (Sidney Santiago), irmão de Thamy. E, após breve participação na segunda temporada, Letícia Lima retorna como Irina, que promete abalar o romance entre Gláucia e Isaías.Rensga Hits! será exibida na TV Globo às quintas-feiras, a partir do dia 23, logo após Três Graças. A terceira temporada da série original Globoplay, produzida pela Glaz Entretenimento, tem criação de Carolina Alckmin e Denis Nielsen e foi escrita por Renata Corrêa, com Bia Crespo, Bruna Paixão, Claudia Sardinha, Lucas Calmon, Marina Luisa Silva, Guilherme Freitas, Otávio Chamorro e Victor Rodrigues. A direção geral é de Carol Durão, que também dirige a série ao lado de Isabella Gabaglia e Natalia Warth. O elenco também conta com nomes como Rafa Kalimann, Lúcia Veríssimo, Stella Miranda e Guida Vianna.