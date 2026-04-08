ESTREIAS\nO Drama\nEUA, 2026. Direção de Ristoffer Borgli. Com Zendaya, Robert Pattinson, Alana Haim. Drama, 1h46; 16 anos, legendado. Buriti 1, dubl., às 15h e 21h30. Buriti 3, dubl., às 19h. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 17h, 19h20 e 21h40. CineMais Bougainville 2, dubl., às 18h (exceto sábado), e leg., às 15h20 (sábado, às 14h20). CineMais Portal Norte 2, dubl., às 15h30, 18h50 e 21h15. Cinemark Flamboyant 2, leg., às 14h30 e 19h40 (sábado e domingo, às 13h40 e 19h). Cinemark Flamboyant 4, leg., às 16h15, 19h e 21h40 (sábado, às 13h, 10h40, 18h20 e 21h; domingo, às 13h20, 15h50, 18h25 e 21h). Cinemark Passeio 1, dubl., às 14h, 16h30 19h e 21h25 (sábado, às 13h, 15h40, 18h30 e 21h10; domingo, às 13h, 15h40, 18h15 e 21h15). Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 17h15, 19h30 e 21h45. Multicine Cidade Jardim 3, dubl., às 16h15 e 20h50. Apaixonados e no meio dos últimos preparativos para o grande dia do casamento, um casal entra em conflito ao descobrir segredos que jamais poderia imaginar. A imprevisibilidade do acontecimento coloca em risco toda a confiança e amor dos dois, trazendo ao longa uma nova perspectiva sobre o romantismo. Intrigados com a situação, eles passam a se perguntar se realmente conhecem um ao outro e precisam refletir sobre o futuro dos dois.