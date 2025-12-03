Estreias\nFive Nights at Freddy’s 2\nEUA, 2025. Direção de Emma Tammi. Com Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Matthew Lillard. Terror, 1h44. 14 anos, legendado e dublado. Buriti 1, dubl., às 14h10, 16h20, 18h30 e 20h40. Buriti 3, dubl., às 19h. Buriti 5, dubl., às 15h10, 17h20 e 19h30 (quinta, sábado, segunda e quarta, extra às 21h30). Cine Ritz 1, dubl., às 20h40 (terça). Cine Ritz 2, dubl., às 14h, 16h15, 18h30 e 20h45 (terça, às 14h e 16h15). Cineflix Aparecida 1, dubl., às 14h30, 16h50, 19h10 e 21h30. Cineflix Aparecida 2, dubl., às 22h, CineMais Bougainville 2, dubl., às 14h30, 16h50, 19h10 e 21h40. CineMais Bougainville 5, dubl., às 19h15. CineMais Portal Norte 2, dubl., às 14h20, 16h45, 19h10 e 21h30. CineMais Portal Sul 1, dubl., às 14h20, 16h45, 19h10 e 21h30. CineMais Portal Sul 3, dubl., às 14h. Cinemark Flamboyant 1, leg., às 20h30. Cinemark Flamboyant 3, dubl., às 14h50, 17h20 e 22h20 (sexta, sábado e domingo, às 14h50 e 17h20). Cinemark Flamboyant 5, dubl., às 13h10 e 15h40, e leg., às 18h10. Cinemark Flamboyant 7, dubl., às 14h10, 16h40 e 19h10, e leg., às 21h40. Cinemark Passeio 1, dubl., às 13h10, 15h40, 18h10 e 20h40. Cinemark Passeio 4, dubl., às 7h20 e 19h50. Cinemark Passeio 5, dubl., às 14h10, 16h40, 19h10 e 21h40. Cinépolis Cerrado 1, dubl., às 15h15, 17h45 e 20h15. Cinépolis Cerrado 5, dubl., às 14h, 16h30, 19h e 21h30. Cinépolis Cerrado 6, dubl., às 21h10. Kinoplex Goiânia 2, leg., às 19h. Kinoplex Goiânia 3, dubl., às 13h10, 15h30 e 17h50. Kinoplex Goiânia 4, dubl., às 20h. Kinoplex Goiânia 5, dubl., às 16h, 18h20 e 20h40. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 21h30. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 14h30, 16h50, 19h10 e 21h20. Um ano se passou desde o pesadelo trágico no restaurante Freddy Fazbear’s Pizza. Rumores distorcidos e histórias exageradas e sensacionalistas sobre o que aconteceu ali viraram lendas locais, dando origem ao primeiro Fazfest da cidade. Enquanto o vigia noturno Mike e a policial Vanessa escondem a verdade da irmã de 11 anos de Mike sobre o destino dos animatrônicos, a jovem Abby recebe um chamado dos terríveis brinquedos. Ao se reconectar com Freddy, Bonnie, Chica e Foxy, a menina desperta um mal trágico na cidade, desencadeando uma série de eventos assustadores. No meio desse horror há muito esquecido, segredos sombrios sobre a origem da pizzaria Freddy’s são revelados.