Pré-estreias\nEddington\nEUA, 2025. Direção de Ari Aster. Com Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone. Comédia de suspense, 2h25. 17 anos, legendado. Cinemark Flamboyant 7, às 18h e 21h20 (sábado, às 22h15; domingo, às 15h15 e 21h50; quarta, às 15h20 e 22h). Cinemark Passeio 3, às 17h10 (domingo, às 17h40; exceto sábado e quarta). Cinemark Passeio 5, às 22h15 (sábado). A história se passa em maio de 2020, durante a pandemia de Covid-19. Na trama, uma desavença entre o xerife e o prefeito de uma pequena cidade do Novo México chamada Eddington rapidamente transforma o local em caos ao estalar um estopim. Vizinhos são colocados uns contra os outros, deixando para trás a serenidade e tranquilidade que aparentemente predominava na cidade.\nO Sobrevivente\nEUA, 2025. Direção de Edgar Wright. Com Glen Powell, Josh Brolin, William H. Macy. Suspense de ficção científica, 2h13. 16 anos, legendado e dublado. Buriti 6, dubl., às 21h (quarta). Cineflix Aparecida 1, dubl., às 20h50 (quarta). Cinemark Flamboyant 2, leg., às 21h (quarta). Cinemark Passeio 7, dubl., às 17h40 (quarta). Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 20h40 (quarta). CineX Oscar Niemeyer 1, dubl., às 20h30 (quarta). Kinoplex Goiânia 6, leg., às 21h15 (quarta). Uma realidade sombria que se passa no ano de 2025, nos Estados Unidos, onde a economia está em colapso e a violência global se intensifica. Nesse cenário caótico, Ben Richards encontra sua única chance de salvar a família ao se voluntariar para participar do violento game show The Running Man. No programa, os participantes precisam escapar de uma equipe de assassinos profissionais enviados para matá-los durante 30 dias, com a promessa de ganhar um prêmio em dinheiro.