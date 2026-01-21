PRÉ-ESTREIA\nO Primata\nEUA, 2026. Direção de Johannes Roberts. Com Johnny Sequoyah, Jessica Alexander e Victoria Wyant. Terror, 1h29. 18 anos, legendado. Kinoplex Goiânia 2, às 18h50 (exceto sábado). Kinoplex Goiânia 6, às 19h20 (somente sábado). Uma jovem chamada Lucy retorna da faculdade para passar alguns dias de férias na casa da família no Havaí. Nesse reencontro, Lucy se reúne com o pai, a irmã mais nova e o chimpanzé de estimação Ben. Ben foi criado como um membro da família pela falecida mãe de Lucy, que era uma cientista e acolheu o animal desde pequeno. O que deveriam ser férias de verão tranquilas torna-se uma aterrorizante luta pela sobrevivência quando Ben é mordido por um bicho silvestre e contrai raiva.\nESTREIA\nTerror em Silent Hill: Regresso para o Inferno\nEUA, 2026. Direção de Christophe Gans. Com Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson e Robert Strange. Terror, 1h46. 16 anos, dublado e legendado. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 21h. Multicine Cidade Jardim 3, dubl., às 16h35 (apenas sábado e domingo). Multicine Cidade Jardim 3, dubl., às 16h30 (exceto sábado e domingo). Buriti 3, dubl., às 17h30 e 21h50. Kinoplex Goiânia 3, dubl., às 21h30. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 14h45 e 19h40. Cinemark Flamboyant 2, leg., às 16h e 21h (quinta), 17h45 e 20h15 (sexta), 15h30 e 21h45 (sábado) e 18h45 e 21h15 (domingo). CineMais Portal Norte 3, dubl., às 16h50 e 21h40. CineMais Portal Sul 2, dubl., às 16h50 e 21h40. O filme acompanha a terrível estadia de James (Jeremy Irvine) numa cidade aterrorizante. Quando ele recebe uma carta misteriosa de seu amor perdido após ter se separado dela, James é intimado a voltar para uma cidade esquisita chamada Silent Hill. Na carta, está a promessa de que irá encontrar sua preciosa alma gêmea novamente. No entanto, com o passar dos dias nessa comunidade antes reconhecível, eventos bizarros causados por uma força malévola desconhecida começam a acontecer.