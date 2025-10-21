O The Wailers, uma das maiores bandas de reggae de todos os tempos e berço da lenda Bob Marley, se apresenta nesta quarta-feira (22), em Goiânia. O show, marcado para as 21 horas, no Bolshoi Pub, faz parte da turnê que celebra os 30 anos de Natural Mystic: The Legend Lives On, aclamado álbum de compilações que eternizou clássicos de Bob Marley & The Wailers. Lançado em 23 de maio de 1995, o título funciona como um complemento ao Legend (1984).\n“Goiânia, estamos chegando. Venha celebrar uma noite de reggae, união e canções eternas do álbum Natural Mystic de Bob Marley e uma seleção de músicas do nosso álbum indicado ao Grammy”, postou a página oficial da banda no Instagram. Depois da capital, o grupo segue para Brasília e Rio de Janeiro. Em 2024, o grupo também passou pelo Brasil em turnê do lendário disco Legend, que reúne clássicos como No Woman No Cry, Is This Love, One Love e Redemption Song.