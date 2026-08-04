Patrimônio histórico também se preserva por meio da ocupação contínua de seus espaços. Em Pirenópolis, o Theatro Sebastião Pompeu de Pina inicia agosto com uma programação de oficinas, espetáculos e shows gratuitos que reforça esse movimento. Em vez de concentrar atividades em temporadas pontuais, o teatro passa a apostar em uma agenda permanente, ampliando sua presença na vida cultural da cidade e de quem visita o destino histórico.\nA programação integra o modelo de gestão implantado no fim de 2025, quando o Governo de Goiás firmou convênios com o Sesc Goiás para administrar o Theatro Sebastião Pompeu de Pina, em parceria com a Secretaria de Estado da Retomada, e o Cine Teatro São Joaquim, na cidade de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura. Embora sejam acordos distintos, ambos preveem a administração cotidiana dos espaços, manutenção, equipes técnicas e uma agenda regular de atividades culturais.