Na primeira conversa sobre um novo projeto entre Thiaguinho e o amigo Rafael Zulu, surgiu a ideia de fazer um pagode de domingo com quatro edições. Seriam shows mais livres, em que o cantor poderia cantar músicas que ele cresceu ouvindo e convidar amigos para participar. Coisa simples. Hoje, dez anos depois, o Tardezinha consolida sua grandiosidade com uma turnê comemorativa, que chega a Goiânia neste sábado (20), a partir das 15 horas, no Estádio Serra Dourada.\nO show na capital é o primeiro de Thiaguinho em nova fase: na madrugada da sexta-feira (19), nasceu Bento, primeiro filho do cantor com Carol Peixinho. O mais novo papai deve chegar direto para o show e voltar em seguida para São Paulo para se reunir com a família, segundo a assessoria. “Papai está radiante de felicidade!”, escreveu o casal em publicação nas redes sociais.