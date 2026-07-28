A discussão sobre quem foi o melhor Homem-Aranha dos cinemas parece eterna. Tobey Maguire, Andrew Garfield ou Tom Holland? Cada geração tem o seu favorito. Mas quando o assunto é longevidade no papel, Tom Holland já construiu uma história difícil de ignorar. Foi em 2016, no filme Capitão América: Guerra Civil, que o ator apareceu pela primeira vez como Peter Parker numa participação especial. Dez anos depois, ele continua vestindo o uniforme do Cabeça de Teia e se prepara para uma nova aventura solo em Homem-Aranha 4: Um Novo Dia, que estreia nesta quarta-feira (29) nos cinemas de Goiânia e Aparecida de Goiânia.\nQuando vestiu o uniforme pela primeira vez, Tom Holland tinha apenas 20 anos e ainda era um rosto pouco conhecido do grande público - ele foi revelado em O Impossível (2012), baseado na história real de uma família espanhola que estava de férias na Tailândia quando o tsunami atingiu o país em 2004. Uma década depois, o cenário é bem diferente: o ator se tornou uma das principais estrelas de Hollywood e fez de Peter Parker um dos papéis mais marcantes da carreira. E, pelo que já declarou, não pretende se despedir tão cedo do herói. Holland segue disposto a acompanhar o amadurecimento do personagem no UCM (Universo Cinematográfico Marvel).