“Alô, Goiânia, já recebi pedido especial para o show de sábado. Falaram que é para eu cantar Chamegá para vocês”, conta Tom Zé, o eterno tropicalista que este ano completa 90 anos. O artista baiano é a grande atração do sábado (9) do 31º Goiânia Noise Festival, que ocupa o Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) a partir desta quinta-feira (7) de forma gratuita. Irreverente, curioso e inquieto, Tom Zé prepara um show digno de celebração da trajetória de um dos maiores expoentes da música popular brasileira.\nA promessa é que o espetáculo seja construído a partir do desejo do público, com pedidos como Chamegá e Xique-Xique, que ganhou projeção mundial na versão com Grupo Corpo e Zé Miguel Wisnik. Entre as canções mais solicitadas está Jimi Renda-se, presente no filme Ainda Estou Aqui (2024) e escolhida para o trailer internacional da produção. “Eu procuro dar uma atenção especial a cada cidade que eu vou, tento me aproximar de alguma forma”, comenta Tom Zé ao POPULAR.