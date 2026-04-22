O cantor e compositor TomChris celebra 35 anos de trajetória com a turnê Raízes e Canções, que chega ao Teatro Sesc Centro nesta quinta (23) e sexta-feira (24), às 20 horas. O espetáculo propõe um mergulho nas influências que marcaram a formação do artista, reunindo memórias que vão do estudo do piano clássico na infância às experiências acumuladas em apresentações por diferentes palcos do país.\nNatural de Anicuns e radicado em Goiânia, o músico construiu uma carreira pautada na valorização da música brasileira. No novo show, ele cria um diálogo entre o repertório nacional e a produção regional, reunindo clássicos da MPB e composições de autores goianos. “Este show é um encontro com a minha história e com a história de quem nos ouve. Queremos valorizar a nossa identidade musical”, afirma o artista.