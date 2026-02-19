Woody e Buzz Lightyear retornam em "Toy Story 5", novo capítulo da principal franquia da Pixar. O estúdio divulgou nesta quinta-feira (19) o trailer oficial do longa, que estreia nos cinemas em 18 de junho.\nA prévia apresenta o conflito contemporâneo sobre o papel dos brinquedos em uma infância cada vez mais mediada por telas.\nWoody — agora calvo — e Buzz se reúnem para ajudar Bonnie, que passa a dedicar sua atenção a um tablet inteligente chamado Lilypad. Eles contam com o apoio de Jessie, Garfinho, Slinky, Porquinho, Trixie e um grupo de Buzz Lightyears para enfrentar a influência da tecnologia no cotidiano infantil.\nMorre Robert Duvall, ator lendário de 'O Poderoso Chefão', aos 95 anos\nFeriados 2026: Veja quando serão os próximos e já comece a planejar o descanso\n'O Agente Secreto' vence Spirit Awards como melhor filme internacional