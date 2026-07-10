Muito antes de os doces serem distribuídos aos milhares, eles já cumprem outro papel em Lagolândia, distrito de Pirenópolis: o de reunir pessoas numa verdadeira força-tarefa para atender à crescente demanda da tradicional festa. Entre panelas, tachos e receitas passadas de geração em geração, moradores transformam açúcar, leite e frutas em um dos maiores símbolos da Festa do Divino Pai Eterno no local. É nesse encontro entre fé, tradição e sabor que a celebração ganha vida.\nOs preparativos começaram no dia 27 de junho. “Já chegamos a fazer sete toneladas de doce”, conta Christiane Florência, de 49 anos, moradora da região e rainha de Nossa Senhora do Rosário em 2026. Importante momento de devoção e convivência, a festa, iniciada na quinta-feira (9), tornou-se conhecida especialmente pela grande distribuição de doces nos dias finais da programação, que culminam em 18 e 19 de julho.