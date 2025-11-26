Do encontro entre disciplina e técnica, nascem pinturas. A exposição Ichi-go Ichi-e: Um momento, Um encontro, que abre nesta quinta-feira (27) no Museu da Imagem e do Som de Goiás (MIS), estabelece uma ponte inesperada entre a pintura contemporânea e as artes marciais japonesas, convidando o público a revisitar a tradição samurai sob um novo olhar. Idealizada pelo artista visual Rafael Abdala, a mostra é realizada em colaboração com o artista marcial e visual Bruno Alcantara (Hogosha), praticante do estilo Aizu Muso Ryu – Misawa Hā.“A exposição convida o visitante a acessar uma pesquisa que articula gesto, corte e pintura em um diálogo direto com as tradições marciais japonesas. Cada obra resulta de uma ação única, realizada no cruzamento entre rigor técnico e experiência estética. Ao percorrer a mostra, o público é levado a refletir sobre o papel do tempo, da impermanência e da presença — princípios que orientam o conceito de ichi-go ichi-e e que estruturam esta investigação artística”, comenta Rafael Abdala.Ichi-go Ichi-e: Um momento, Um encontro reúne 20 obras e fica aberta para visitação até 22 de janeiro de 2026, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas. Além da exposição, serão realizadas atividades paralelas nos dias 10 e 12 de dezembro, na Escola de Artes Visuais do Centro Cultural Octo Marques, com oficinas criativas que integram práticas marciais e pintura. ServiçoExposição: Ichi-go Ichi-e: Um momento, Um encontroArtistas: Rafael Abdala e Bruno AlcantaraAbertura: Quinta-feira (27), às 16hVisitação: Até 22 de janeiro de 2026Local: Museu da Imagem e do Som de Goiás (MIS/GO) / Praça Cívica, 2 – CentroEntrada gratuita