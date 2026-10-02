Arte, pedagogia e comunidade caminham juntas na Vila de São Jorge, na Chapada dos Veadeiros, guiadas por Doroty Marques desde 2003. Musicista, arte-educadora e ativista social, ela coordena o projeto Turma Que Faz, mantendo um espaço de formação artística e convivência para crianças e famílias da região. “Eu canto histórias”, define Doroty, que completou 80 anos em 2026. A mestra é homenageada pelo 26º Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, que começa nesta terça-feira (6), com programação gratuita.\nAs celebrações pelas oito décadas de vida de Doroty têm acontecido em diversas regiões do Brasil. No seu aniversário, no dia 28 de março, ela se apresentou no Sesc 24 de Maio, em São Paulo, inaugurando a temporada 2026 do projeto Viva Viola!. “São homenagens, mas eu canto também. Cantei em São Paulo e foi muito bonito, e vou cantar no ‘Encontrão’ também”, conta a artista.