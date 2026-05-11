O artista plástico Siron Franco, 78 anos, tem a trajetória de seis décadas revista no livro Siron Franco: Pensamento Insubordinado. Organizada pelo pesquisador espanhol Ángel Calvo Ulloa, a publicação é uma realização conjunta do Instituto TeArt e do Sistema Fecomércio Sesc Senac Goiás. O volume será lançado com distribuição gratuita em Goiânia nesta terça-feira (12), às 19 horas, na Vila Cultural Cora Coralina.O evento terá debate entre Siron Franco, Ángel Calvo Ulloa e Juliana Monachesi, com mediação de Rita Wirtti, diretora do Instituto TeArt, seguido de sessão de autógrafos. No mesmo local, o público também pode visitar a mostra Expressões, que reúne 100 obras de Siron produzidas entre as décadas de 1970 e 1980, em cartaz até 6 de julho.Com mais de 300 páginas e design de Celso Longo e Daniel Trench, o volume apresenta um ensaio biográfico de Charles Cosac e textos críticos de Andrea Giunta, Paulo Herkenhoff, Lucia Bertazzo e do próprio Ulloa. “O livro mostra um Siron Franco total. Não só o pintor influente desde os anos 1970, mas também aquele que, historicamente, se preocupa com tudo o que se passa a sua volta”, afirma Ulloa.De forma inédita, o livro apresenta uma seleção da série Césio, realizada após o desastre radiológico em Goiânia, em 1987. O conjunto foi definido pela crítica Bélgica Rodríguez como a Guernica brasileira, em referência à obra de Picasso. A monografia também alcança a produção recente do artista, impactada pelos ataques de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Siron dedicou uma série de pinturas ao episódio, que agora dialogam com sua crônica política iniciada nos subúrbios de Goiânia há 60 anos.Depois de Goiânia, o livro será lançado na quinta-feira (14), no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc SP. O evento contará com uma conversa entre Ángel Calvo Ulloa e Juliana Monachesi, também com mediação de Wirtti. SERVIÇOEvento: Lançamento do livro Siron Franco: Pensamento InsubordinadoAutores: Andrea Giunta, Angel Calvo Ulloa, Charles Cosac, Lucia Bertazzo e Paulo HerkenhoffData: Terça-feira (12), às 19hLocal: Vila Cultural Cora Coralina / Rua 3, s/n, CentroEntrada gratuita