Fusca é daqueles carros que despertam memórias, trazem de volta o cheiro da infância e carregam histórias de estrada. O Fusca 1970 da multiartista e professora Thaíse Monteiro também leva tudo isso, mas ganhou uma missão que poucos poderiam imaginar: transportar e divulgar livros. Desde 2019, o veículo transformado em biblioteca itinerante percorre cidades de Goiás levando literatura e atividades culturais para crianças, jovens e adultos. Agora, a Bibliofuscoteca tem uma nova parada: participa da 2ª Feira Literária de Goiás (Flig), promovida pelo Instituto Federal Goiano (IF Goiano), que começa nesta terça-feira (1º) e segue até quinta-feira (3), no Centro Cultural Martim Cererê.\nDurante a feira, a Bibliofuscoteca estará aberta ao público para apresentar seu acervo e compartilhar a experiência de uma biblioteca que literalmente sai em busca dos leitores. O acervo reúne obras para diferentes idades e interesses. Os livros à venda não têm preços definidos: cada pessoa paga o quanto pode ou considera adequado, e toda a renda contribui para a manutenção do projeto. Os participantes também poderão doar livros, ampliando o alcance da iniciativa.