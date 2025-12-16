Êta Mundo Melhor!\nZulma explica a Flora por que deseja adotar Samir. Candinho acredita na bondade da Baronesa/Sandra. Ernesto se afeiçoa a Adamo, sem saber que se trata de Margarida. Manoela aconselha Lúcio a revelar a Haydée a verdade sobre sua história. Estela pede para Túlio esquecê-la. Asdrúbal anuncia que investigará a origem do incêndio na fábrica. Quincas ouve quando Sônia diz a Olímpia que pode ser feliz com Lauro. Sônia aceita se casar com Lauro. Sandra/ Baronesa afirma a Ernesto que Dita cantará em sua rádio.\nDona de Mim\nLeo questiona Ellen sobre a suposta ida para Portugal. Ayla comenta com Samuel que Leo está com ciúmes de Ellen. Bárbara tenta convencer Davi a treinar com ela e Rosa. Hudson e Ellen planejam colocar as mãos no dinheiro de Sofia. Leo e Samuel decidem investigar Ellen e Hudson. Igor deixa escapar para Sofia que não é filho de Hudson, e Leo questiona.