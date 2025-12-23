Êta Mundo Melhor!\nDita confessa a Lourival que não tem esperanças de retomar sua carreira. Estela afirma a Túlio que deseja viver seu amor com ele livremente. Candinho topa vender a fábrica para a Baronesa/Sandra. Ernesto mente para Sandra sobre ter ajudado Zulma. Estela confidencia a Dita que desistirá de seu casamento com Celso para ficar com Túlio. Sônia garante a Quincas que ficar com Lauro é o melhor para seu bebê. Zulma impede que as crianças viajem com Candinho. Lourival diz a Lúcio que lhe apresentará uma cantora internacional. Baronesa/Sandra aguarda Candinho para assinar a venda da fábrica.\nDona de Mim\nDita confessa a Lourival que não tem esperanças de retomar sua carreira. Estela afirma a Túlio que deseja viver seu amor com ele livremente. Candinho topa vender a fábrica para a Baronesa/Sandra. Ernesto mente para Sandra sobre ter ajudado Zulma. Estela confidencia a Dita que desistirá de seu casamento com Celso para ficar com Túlio. Sônia garante a Quincas que ficar com Lauro é o melhor para seu bebê. Zulma impede que as crianças viajem com Candinho. Lourival diz a Lúcio que lhe apresentará uma cantora internacional. Baronesa/Sandra aguarda Candinho para assinar a venda da fábrica.