A Nobreza do Amor\nAlika revela a Nilo Peçanha que Jendal deu um golpe de Estado em Batanga. Nilo adverte Alika sobre o poder dos ingleses ao lado de Jendal, e garante a jovem que não revelará sua identidade. Jendal publica um anúncio oferecendo recompensa a quem descobrir o paradeiro de Alika. Mundica repreende Mirinho por sua falta de atenção. Tonho e Lúcia/Alika sonham com sua viagem para o Recife. Mirinho cobra que Virgínia fale com Diógenes sobre o investimento em sua tecelagem. Mr. Jones se assusta com o comportamento de Jendal. Alika descobre que Jendal ofereceu uma recompensa por sua captura.\nCoração Acelerado\nIrene pega dinheiro com o agiota Adilson. Zuzu e Janete insistem para Laurinha revelar que é Benedito Boaventura, e Esteban se preocupa. Com a ida de Marcela para o exterior, Esteban assume seu lugar na loja da Alô Country. João Raul desabafa com Luan sobre seu novo disco. Uma mulher abraça Palhares na frente de Janete, que se surpreende. Zilá vai ao encontro de Ronei, ele tem esperança com a possibilidade de ela dissolver o casamento com Alaorzinho. Palhares garante a Janete que não conhece a mulher, que afirma ser amante do radialista. Leandro confronta Alaor sobre o invasor em seu quarto. Alaor se aproxima de Zuzu. Naiane gosta dos galanteios de Gael. João Raul pensa em Agrado.