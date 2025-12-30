Êta Mundo Melhor!\nCandinho diz a Celso que voltará a São Paulo depois do Natal. Estela afirma a Túlio que jamais perdoará Míriam. Ernesto desconfia de Lourival. Baronesa/Sandra decide alugar o dancing para a noite de Ano Novo. Dita e Zulma entram em conflito. Celso confessa a Candinho que não sabe se Estela ainda deseja se casar com ele. Asdrúbal parabeniza Picolé por sua carta de amor a Pureza. Anabela se aproxima de Míriam, e Estela se preocupa. Dita entoa uma canção natalina, e Candinho e todos se emocionam.\nDona de Mim\nMarlon pressiona Bárbara sobre o esquema de Romano. Alan teme perder Jussara, e Marlon garante que conseguirá o dinheiro para a cirurgia da mãe. Kami e Ryan distribuem os convites de seu casamento. Ryan confronta Marlon e Bárbara sobre o esquema. Lucas repreende Ryan. Kami se emociona e agradece a parceria de Leo e Pam. Odara conhece os filhos de Breno. Ryan e Kami se casam. O buquê da noiva cai nas mãos de Leo.