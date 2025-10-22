Êta Mundo Melhor!\nAsdrúbal visita Candinho e Policarpo. Túlio revela a Lauro e Celso que encontrou Estela. Inês planeja afastar Sandra de Ernesto. Celso exige que Simbá conte a verdade sobre Policarpo para o delegado. Medeia procura pelo mapa das esmeraldas nos pertences de Asdrúbal. Margarida inventa para Lúcio que conhece Adamo Angel. Olga pede que Tamires a deixe trabalhar no dancing. Zenaide conhece Pombinha, mãe de Sabiá. Dita questiona Ernesto sobre o paradeiro de Estela. Celso vai ao encontro de Estela, e a vê com Túlio.\nDona de Mim\nJaques assume suas falcatruas contra Leo, e Davi assiste à live transmitida por Breno. Breno se desespera ao perceber que fez uma transmissão ao vivo da conversa entre Leo e Jaques. Ivy afirma que Davi está apaixonado por Bárbara. Breno pede que Caco volte. Sofia acredita que Leo é culpada por sua volta para a mansão. Samuel confronta Jaques pela morte de Abel, e Filipa se impressiona com o descontrole do cunhado. Jaques tem um pesadelo com Abel. Bárbara afirma a Romano que deseja participar do esquema de Heidegger. Danilo se incomoda com o a forma como Jaques fala de Filipa para Ricardo. Ivy aconselha Davi sobre Bárbara. Paula alerta Leo sobre o estado de Sofia. Ricardo sugere que Samuel acione Jaques sobre as peças de Mianmar para não prejudicar a Boaz.