Êta Mundo Melhor!\nCandinho se nega a vender a fábrica e tem uma ideia para salvar seu negócio. Sandra passa mal nos braços de Ernesto. Maria Divina e Cunegundes levam Zé dos Porcos para o hospital. Lourival consegue fazer com que Lúcio aceite sua suposta cantora internacional na rádio. Quincas afirma a Lauro e Tobias que também irá participar da vida do bebê de Sônia. Sandra planeja roubar as joias de Anastácia para impedir o plano de Candinho. Divina, Zé dos Porcos e Cunegundes chegam ao sítio. Cunegundes revela a Jocasta que encontrou as esmeraldas. Quinzinho descobre que Cunegundes se tornou sócia do dancing. Celso propõe um acordo com Túlio, que pressiona Estela. Lourival explica seu plano para Dita, e Candinho vê os dois.\nDona de Mim\nLeo arruma Sofia para o sarau, mas Ellen chega e quer levá-la para outro passeio. Filipa organiza o sarau na padaria e incentiva Danilo a participar. Danilo admira Filipa. Sofia decide ajudar Rosa com sua festa de Hanuká. Rosa conversa com Ellen sobre Sofia. Ayla, Gisele, Breno e Caco chegam à mansão com os bebês. Todos organizam a festa na mansão. Filipa chega, e Rosa a recebe com a alegria. Rosa pergunta por Abel e se entristece. Sofia consola a avó e todos celebram a memória de Abel.