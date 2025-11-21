Êta Mundo Melhor!\nEstela e Túlio vencem o concurso de dança. Zé dos Porcos confessa a Francine que não sabe se deseja casar com Maria Divina. Sabiá se declara para Maria Divina, que o beija. Tamires incentiva Túlio a lutar por Estela. Haydée teme ler o diário de sua mãe, e Araújo a encoraja. Carmem conta para Estela a previsão que fez para Anabela. Celso hesita em participar da festa de Candinho para Júnior, ao saber que Samir estará presente. Araújo teme que Olga faça uma retaliação contra a fábrica. Margarida conversa com Manoela sobre Lúcio. Túlio afirma a Celso que não desistirá de Estela. Cunegundes encontra uma esmeralda. Sandra teme ser reconhecida por Candinho.\nDona de Mim\nLeo fica envolvida, mas recua. Sol admira Leo e Marlon juntos, e registra os dois em uma foto. Filipa visita Ricardo com Jaques, que sente o perfume de Tânia no hospital. Marlon e Leo se beijam novamente, e o policial afirma que torcerá pela reaproximação dos dois. Jussara se revolta contra Leo. Samuel vê a foto de Marlon com Leo, e se aconselha com Davi. Sofia vai passar as férias na casa de Leo.