A Nobreza do Amor\nJendal recusa o pedido de Kênia. Alika confessa a Teresa que não acredita nas boas intenções de Mirinho. Casemiro obriga Mirinho a se manter envolvido com a reabertura da escola. Carrapato afirma a Viriato que não pretende deixar seu esconderijo na igreja. Jendal garante a Kênia que, se Dumi não lhe trouxer Omar, será sacrificado. Fabrício aconselha Mirinho a como se aproximar de Alika/Lúcia. Alika confidencia a Niara que sente saudades de estar perto de Tonho. Dumi decide fugir e se despede de Kênia. Jendal vê Kênia e Dumi se beijando. Mirinho arma um plano para se vangloriar para Alika/Lúcia. José é atacado por capangas de Mirinho na estrada.\nCoração Acelerado\nJanete pressiona Zilá, que acaba confessando à irmã que foi ela quem roubou o anel e procurou Jean Carlos. Janete grava a confissão de Zilá e envia para Alaorzinho. Zilá se desespera ao ver que Alaorzinho ouviu a mensagem de Janete, e tenta despistar o marido. Alaorzinho garante que não quer mais saber de Zilá. Naiane se recusa a mostrar a João Raul uma foto de sua infância. João Raul desabafa com Luan sobre sua intuição em relação a Agrado e seu passado. Cinara e Naiane têm um plano para furtar uma foto de Agrado e enganar João Raul. Zilá pede ajuda a Ronei. Alaorzinho procura Janete.