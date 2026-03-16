Nobreza do Amor\nJendal lembra Cayman sobre a profecia do oráculo, e apela para que o rei não descumpra a promessa de lhe dar a mão de Alika em casamento. Alika afirma que Jendal não é o homem que a protegerá da suposta desgraça de seu reino. Jendal garante a Kênia que será o rei de Batanga. Omar corteja Alika. Cayman decide fazer um acordo com Paxá Soliman. Jendal sugere que Mr. Campbell o apoie em um golpe contra Cayman. José comenta com Teresa que sente saudades de Batanga. Mirinho chega a Barro Preto durante um evento oficial da prefeitura. Omar beija Alika. Niara sugere a Cayman que Jendal pode traí-lo. Mirinho destrata Tonho. Virgínia desconfia quando Mirinho diz que perdeu suas alianças. Mirinho revela a Casemiro que deseja se mudar para Recife. Jendal e os ingleses atacam o reino de Cayman.